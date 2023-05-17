Montella için Fenerbahçe açıklaması

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, adı Fenerbahçe ile anılan teknik direktörleri Vincenzo Montella ile ilgili açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Montella için Fenerbahçe açıklaması
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17 Mayıs 2023 23:18
Son güncelleme 17 Mayıs 2023 23:19
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, TRT Spor'a açıklamada bulundu.

Sancak, adı Fenerbahçe ile anılan teknik direktörleri Vincenzo Montella ile yola devam etmek istediklerini söyledi.

Murat Sancak açıklamasında, "Montella ile devam etmek istiyoruz. Fenerbahçe iddiaları var ama ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum." sözlerini sarf etti.

Montella yönetiminde başarılı bir grafik çizen Akdeniz temsilcisi, şu anda ligde topladığı 63 puanla 4. sırada yer alıyor. İtalyan teknik adamın Adana Demirspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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