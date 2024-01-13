Montella'dan Rizespor akademisine ziyaret

Trendyol Süper Lig'de oynanan Çaykur Rizespor - Yukatel Adana Demirspor karşılaşmasını yerinde takip etmek ve bir dizi temasta bulunmak üzere Rize'ye giden A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ev sahibi kulübün akademisini ziyaret etti.

Çaykur Rizespor Gençlik Geliştirme ve Futbol Eğitim Merkezi'nde kulüp başkan vekili Adnan Er ile akademi direktörü Bilal Karafazlıoğlu ve akademi antrenörlerinden çalışma prensipleri ve yapılan çalışmalar konusunda bilgi alan İtalyan teknik adam, tesisleri gezdikten sonra genç sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Montella'ya Rizespor Akademi ziyaretinde A Millî Takım Atletik Performans Antrenörü Pierpaolo Polino ile A ve U21 Millî Takım İdari Müdürü Mert Tuncay eşlik etti.

Montella, daha sonra Rizespor ile Adana Demirspor yöneticilerinin de yer aldığı akşam yemeğine katıldı.