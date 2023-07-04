Monaco'nun yeni teknik direktörü Adolf Hütter oldu

Ligue 1 ekibi Monaco, teknik direktörlük görevine Adolf Hütter'in getirildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Monaco'nun yeni teknik direktörü Adolf Hütter oldu
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04 Temmuz 2023 16:48
Ligue 1 ekibi Monaco, Philippe Clement'ten boşalan teknik direktörlük koltuğu için yeni bir isimle anlaştı. 

Fransız ekip, teknik direktörlük görevine Adolf Hütter'in getirildiğini açıkladı. 

Avusturyalı teknik adam ile 2 yıllık bir anlaşma sağlandığı belirtildi. 

53 yaşındaki Adolf Hütter son olarak Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'ı çalıştırmıştı. 

Hütter, 2017-18'de Young Boys ile İsviçre şampiyonu, 2014-15'de ise Salzburg ile Avusturya şampiyonu olmuştu. 

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