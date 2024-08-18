Fransa Ligue 1 açılış haftasında Monaco, evinde Saint-Étienne'i tek golle mağlup etti.
II. Louis Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Clément Turpin düdük çaldı.
Ev sahibi ekibin tek golünü Takumi Minamino attı. Saint-Étienne bu gole karşılık veremedi.
Fransa Ligue 1 2.hafta maçlarında Monaco, 24 Ağustos cumartesi günü Lyon deplasmanına gidecek.
Saint-Étienne ise 24 Ağustos Cumartesi günü evinde Le Havre'yi ağırlayacak.
II. Louis Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Clément Turpin düdük çaldı.
Ev sahibi ekibin tek golünü Takumi Minamino attı. Saint-Étienne bu gole karşılık veremedi.
Fransa Ligue 1 2.hafta maçlarında Monaco, 24 Ağustos cumartesi günü Lyon deplasmanına gidecek.
Saint-Étienne ise 24 Ağustos Cumartesi günü evinde Le Havre'yi ağırlayacak.
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