Monaco, evinde tek golle kazandı

Ligue 1 ilk hafta maçında Monaco, evinde Saint-Étienne'i 1-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Monaco, evinde tek golle kazandı
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18 Ağustos 2024 00:08
Fransa Ligue 1 açılış haftasında Monaco, evinde Saint-Étienne'i tek golle mağlup etti.

II. Louis Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Clément Turpin düdük çaldı.

Ev sahibi ekibin tek golünü Takumi Minamino attı. Saint-Étienne bu gole karşılık veremedi.

Fransa Ligue 1 2.hafta maçlarında Monaco, 24 Ağustos cumartesi günü Lyon deplasmanına gidecek.

Saint-Étienne ise 24 Ağustos Cumartesi günü evinde Le Havre'yi ağırlayacak.

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