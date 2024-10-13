Mohamed Salah, zemin nedeniyle Liverpool'a geri dönecek

Mısır'ın yıldız oyuncusu Mohamed Salah, Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Moritanya'ya karşı forma giymeyecek. Salah'ın, rakibin sert oyun tarzı ve maçın oynanacağı yapay saha nedeniyle sakatlık riski taşıması sonucu Liverpool'a döneceği açıklandı.



Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, Salah'ın bu maçı kaçıracağını doğrulayarak, "Eğer bir oyuncu yapay sahada oynamak istemezse bunu kabul ederim. Moritanya sert bir takım ve stadyumları en iyi koşullarda değil" dedi.