MKE Ankaragücü'nün konuğu Konyaspor

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında MKE Ankaragücü, kendi evinde Konyaspor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; ankaragucu.org.tr
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MKE Ankaragücü'nün konuğu Konyaspor
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07 Ağustos 2022 16:26
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonun ilk haftasında 8 Ağustos Pazartesi günü sahasında Arabam.com Konyaspor'la karşılaşacak.

Geride kalan sezonda Spor Toto 1. Lig'i şampiyonlukla tamamlayarak Süper Lig'e yükselen sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle rakibi karşısında 3 puan arayacak.

Sezonu UEFA Konferans Ligi elemeleri nedeniyle erken açan Konyaspor ise MKE Ankaragücü deplasmanında kazanarak lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

İki takım arasında 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de oynanan son karşılaşma 1-1 sona ermişti.

Eryaman Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak maçı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

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