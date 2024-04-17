MKE Ankaragücü'nün altyapısı umut veriyor

MKE Ankaragücü Kulübünün altyapıdaki futbol takımları, başarılı performanslarıyla dikkati çekiyor.



Başkent kulübün genç futbolcuları, bu sezon kulüp yönetiminin de büyük önem verdiği gelişim liglerinde zirveye oynuyor.



Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen gelişim ligleri, 14, 15, 16, 17 ve 19 yaş altı kategorilerinde düzenleniyor.



MKE Ankaragücü, bu 5 kategorinin 3'ünde play-off'a kalmayı başardı.



- 16 ve 17 yaş altında grubu lider tamamladı



MKE Ankaragücü'nün 16 ve 17 yaş altı takımları 2023-2024 sezonunda gruplarını lider tamamlayarak, play-off'a yükseldi.



Hakan Yaycıoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı 17 Yaş Altı Takımı, Elit A Ligi'nde Beşiktaş ve Trabzonspor gibi güçlü ekiplerin olduğu grubu 18 maçta elde ettiği 41 puanla zirvede tamamladı. Sarı-lacivertliler, Elit A Ligi final grubunda Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor ile şampiyonluk mücadelesi verecek.



Teknik direktörlüğünü Niyazi Güney'in yaptığı 16 Yaş Altı Takımı ise Gelişim Ligi'nde 6. Grubu 42 puanla birinci bitirdi. Sarı-lacivertli ekip, Gelişim Ligi'nde play-off'ta 1. Grubu ikinci sırada tamamlayan VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.



- 15 yaş altı takımı da play-off'ta



MKE Ankaragücü 15 Yaş Altı Takımı teknik direktör Sebahattin Soylu'nun yönetiminde 6. Grubu 2. bitirdi.



Sarı-lacivertli ekip, play-off eleme turunda 2. Grubu dördüncü tamamlayan Altınordu ile karşılaşacak.



Teknik direktörlüğünü Levent Kale'nin yaptığı MKE Ankaragücü 14 Yaş Altı Takımı ise 6. Grubu 3. sırada bitirdi. Sarı-lacivertli takım, play-off'a kalmayı averajla grubu 2. sırada tamamlayan Gençlerbirliği'ne kaptırdı.



- Milli takımlara 10 futbolcu gönderdi



MKE Ankaragücü'nün altyapısı, son dönemde milli takımlara 10 futbolcu yolladı.



Sarı-lacivertliler, 14 Yaş Altı Milli Takımı'na İbrahim Efe Aydın ve Muhammed Ali Şenkaya'yı, 15 Yaş Altı Milli Takımı'na Ekrem Önal, Muhammed Bedirhan Karababa, Şükrü Kara ve Berke Yıldırım'ı, 16 Yaş Milli Takımı'na Hasan Ege Akdoğan'ı, 17 Yaş Altı Milli Takımı'na Miraç Şimşek ve Arda Ünyay'ı, 19 Yaş Altı Milli Takımı'na ise Fatih Demir'i gönderdi.



- Başkan Fırat: "Başarının kaynağı son yıllarda yapılan çalışmalar"



MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat, Türkiye'nin en başarılı futbol akademilerinden birine sahip olduklarını söyledi.



Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en çok tercih edilen futbol akademileri arasındayız. Futbol akademilerine yapılan yatırım, hemen sonuç vermesi mümkün olmayan sabır gerektiren bir süreçtir. Aslında bugün elde edilen başarıların kaynağı da son yıllarda yapılan çalışmaların eseri." ifadelerini kullandı.



Milli takımlara alt yaş kategorilerinde çok sayıda futbolcu verdiklerinin anlatan Fırat, şunları kaydetti:



"Akademi takımlarından birçok oyuncumuz farklı yaş gruplarında milli takımlarda yer alıyor. Yaş gruplarımızın tamamına yakını play-off'a gidiyor. Altyapıda bu sezon elde edilen başarılar Ankaragücü'nün geleceği açısından birçok kupadan daha değerlidir.

Futbolda gelirlerin düşmesi, kurlardan kaynaklı transfer maliyetlerin artması, kulüplerin yaşayabilmesi için tek çarenin akademiler olduğunu gösteriyor."





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