MKE Ankaragücü: 'Maalesef sonucu lehimize çeviremedik'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kenan Koçak, maçı kaybetmelerinden dolayı üzgün olduklarını söyledi.
Gol fırsatlarını değerlendiremedikleri için özeleştiri yapmaları gerektiğini, oynanan futbol ve verilen mücadeleden ise memnun olduğunu dile getiren Koçak, şunları kaydetti:
"Çok iyi, tek kale oynayan, sayısız gol pozisyonuna giren ama bir penaltı pozisyonuyla maalesef emeğinin karşılığını almayan bir Ankaragücü vardı. Futbolcularım adına üzgünüm, oynanan futboldan, yapılan mücadeleden son derece memnunum. Oynamak isteyen bir takım vardı, maalesef sonucu lehimize çeviremedik. Takım bazında Türkiye'de ilk defa görev yapıyorum, bundan evvel her zaman Avrupa'daydım. Oyunun akışını, Türkiye'nin futbolunu geliştirmek istiyorsak herkes, her takım, biz teknik direktörler, hepimiz oyunun akışıyla alakalı oyunu devam ettirmemiz lazım ki ülke futbolu ilerlesin. Böyle her ikinci dakikada yerde yatıp, 3-5 dakika bekleyip sonunda da 7 dakika oynanıyorsa bu futbol değildir, gelişim adına da iyi değildir. Tabii ki Iğdır'ı tebrik ediyoruz, belki galibiyet için bunları yapmaları gerekirdi ama ben şahsen kendi takımım adına konuşurum. Biz hayatta böyle galip gelmek istemeyiz. Biz her zaman ne gerekiyorsa sahada yaparız. Bugün aşırı derece maalesef, 7 dakika bana göre çok komikti. Bu neye doğru ölçülüyor, o da ayrı bir konu."
Gol fırsatlarını değerlendiremedikleri için özeleştiri yapmaları gerektiğini, oynanan futbol ve verilen mücadeleden ise memnun olduğunu dile getiren Koçak, şunları kaydetti:
"Çok iyi, tek kale oynayan, sayısız gol pozisyonuna giren ama bir penaltı pozisyonuyla maalesef emeğinin karşılığını almayan bir Ankaragücü vardı. Futbolcularım adına üzgünüm, oynanan futboldan, yapılan mücadeleden son derece memnunum. Oynamak isteyen bir takım vardı, maalesef sonucu lehimize çeviremedik. Takım bazında Türkiye'de ilk defa görev yapıyorum, bundan evvel her zaman Avrupa'daydım. Oyunun akışını, Türkiye'nin futbolunu geliştirmek istiyorsak herkes, her takım, biz teknik direktörler, hepimiz oyunun akışıyla alakalı oyunu devam ettirmemiz lazım ki ülke futbolu ilerlesin. Böyle her ikinci dakikada yerde yatıp, 3-5 dakika bekleyip sonunda da 7 dakika oynanıyorsa bu futbol değildir, gelişim adına da iyi değildir. Tabii ki Iğdır'ı tebrik ediyoruz, belki galibiyet için bunları yapmaları gerekirdi ama ben şahsen kendi takımım adına konuşurum. Biz hayatta böyle galip gelmek istemeyiz. Biz her zaman ne gerekiyorsa sahada yaparız. Bugün aşırı derece maalesef, 7 dakika bana göre çok komikti. Bu neye doğru ölçülüyor, o da ayrı bir konu."