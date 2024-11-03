MKE Ankaragücü: 'Maalesef sonucu lehimize çeviremedik'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kenan Koçak, maçı kaybetmelerinden dolayı üzgün olduklarını söyledi.Gol fırsatlarını değerlendiremedikleri için özeleştiri yapmaları gerektiğini, oynanan futbol ve verilen mücadeleden ise memnun olduğunu dile getiren Koçak, şunları kaydetti: