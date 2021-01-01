Mitchell, playofflardan önce yeniden değerlendirilecek

Utah Jazz, Donovan Mitchell'ın ekibin normal sezondaki son üç maçını kaçıracağını açıkladı.



Burkulan ayak bileği yeniden değerlendirilmeye alınan Mitchell'ın, playofflar başlamadan önce tekrar değerlendirileceği bildirildi.



24 yaşındaki Mitchell, 16 Nisan'da Indiana Pacers karşısında bileğini sakatladığından beri forma giyememişti. Jazz başlangıçta "önemli" bir burkulma nedeniyle en az bir hafta kadro dışı kalacağını açıklamış olsa da, ekip normal sezonunu 16 Mayıs'ta Sacramento Kings karşısında tamamladığında, genç yıldız tam bir aylık bir süreyi kaçırmış olacak.



Donovan, sezonu maç başına 26.4 sayı, 5.2 asist ve %38.6 üçlük isabetiyle tamamlayarak, kariyerinin en iyi rakamlarına ulaşmış oldu. Mitchell ayrıca 53 maçta 4.4 ribaund ve 1.0 top çalma istatistikleri de elde etti.



Mitchell'ın olmadığı 13 maçta Utah ekibi 8-5'lik bir seri yakalamış ve geçici olarak Phoenix Suns'ın gerisine düştükten sonra, Batı Konferansı'ndaki en üst sırayı geri alarak, Batı Konferansı playofflarında en az ikinci sırada bulunmayı garantilemişti.



