Miralem Pjanic'ten Lamine Yamal'a övgü

Boşnak yıldız Miralem Pjanic, Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal'a övgüde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Miralem Pjanic'ten Lamine Yamal'a övgü
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01 Ocak 2025 16:54
Son güncelleme 01 Ocak 2025 17:11
PFK CSKA forması giyen ve 21-22 sezonunda Beşiktaş'ta oynayan yıldız futbolcu Miralem Pjanic, Barcelona forması giyen İspanyol genç yetenek Lamine Yamal'a övgüde bulundu.

Boşnak yılıdz Pijanic, "Barcelona'da oynadığım dönemde bana Lamine Yamal'dan bahsediyorlar ve onun geleceğin yıldızı olduğunu söylüyorlardı, haklılar. Onu korumak zorundayız çünkü olağanüstü bir yeteneği var." ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Barcelona formasıyla 21 maçta forma giyen Yamal, 6 gol 11 asistlik performans sergiledi.
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