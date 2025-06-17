Minikler Okullar Arası Futbol Turnuvası Samsun'da başladı

MURAT AĞAR: MİLLİ, MANEVİ VE SPORTİF GELİŞİM DESTEĞİ ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ

FAZLIHAN CARUS: BU TURNUVALARI HER YIL GELENEKSEL HALE GETİRMEYİ PLANLIYORUZ

Samsunspor ile Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Mustafa Erkanat Kaybetmek Yok" Minikler Okullar Arası Futbol Turnuvası, 17 Haziran'da başlayan organizasyonla Batıpark Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor. 18 Haziran tarihinde sonlanacak turnuvada, 24 okul takımı mücadele edecek.Mustafa Kemal Erkanat Batıpark Tesisleri'nde gerçekleştirilen açılış programına öğrenciler, öğretmenler, antrenörler, Samsunspor yöneticileri ve İl Milli Eğitim yetkilileri katıldı. 24 okulun katıldığı turnuvada açılış konuşması yapan Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar,dedi.Okulların kapanmasına son günler kala düzenlenen etkinlik haftasında yapılan bu turnuva ile farklı bir boyut kazandırdıklarını belirten Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ağar,diye konuştu.Samsunspor Yönetim Kurulu Üyesi Fazlıhan Carus ise,ifadelerini kullandı. (DHA)