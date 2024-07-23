Minela Gacanica, Beşiktaş United Payment'te!

Beşiktaş United Payment, Bosna Hersekli milli forvet Minela Gacanica'yı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Minela Gacanica, Beşiktaş United Payment'te!
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23 Temmuz 2024 19:20
Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, Bosna Hersekli forvet Minela Gacanica'yı transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş United Payment Takımımız, 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Bosna Hersekli milli forvet Minela Gacanica'yı kadrosuna kattı. Minela Gacanica'ya hoş geldin diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

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