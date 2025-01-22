Milot Rashica'dan gol sonrası anlamlı hareket

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu konuk etti.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta 17. dakikada takımını 1-0 öne geçiren Milot Rashica, gol sonrası sevinmedi.
Arnavut futbolcu, golden sonra Bolu'daki yangında hayatını kaybedenlerin anısına kollarına taktıkları siyah bantı gösterdi.
Bu hareketin ardından Beşiktaş Kulübü, bir paylaşım yaptı.
Sİyah Beyazlılar, yaptığı paylaşımda "Golden sonra Beşiktaşlı duruşu." ifadelerini kullandı.
İŞTE O PAYLAŞIM;
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta 17. dakikada takımını 1-0 öne geçiren Milot Rashica, gol sonrası sevinmedi.
Arnavut futbolcu, golden sonra Bolu'daki yangında hayatını kaybedenlerin anısına kollarına taktıkları siyah bantı gösterdi.
Bu hareketin ardından Beşiktaş Kulübü, bir paylaşım yaptı.
Sİyah Beyazlılar, yaptığı paylaşımda "Golden sonra Beşiktaşlı duruşu." ifadelerini kullandı.
İŞTE O PAYLAŞIM;
Beşiktaş: "Golden sonra Beşiktaşlı duruşu." pic.twitter.com/HA3HRlp98R
— Sporx (@sporx) January 22, 2025