Milot Rashica'dan gol sonrası anlamlı hareket

Beşiktaş'ın Athletic Bilbao'yu konuk ettiği maçta takımını 1-0 öne geçiren golü atan Milot Rashica, Bolu'daki yangında hayatını kaybedenler için taktıkları siyah bantı gösterdi ve sevinmedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Milot Rashica'dan gol sonrası anlamlı hareket
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22 Ocak 2025 19:43
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu konuk etti. 

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta 17. dakikada takımını 1-0 öne geçiren Milot Rashica, gol sonrası sevinmedi. 

Arnavut futbolcu, golden sonra Bolu'daki yangında hayatını kaybedenlerin anısına kollarına taktıkları siyah bantı gösterdi. 

Bu hareketin ardından Beşiktaş Kulübü, bir paylaşım yaptı. 

Sİyah Beyazlılar, yaptığı paylaşımda "Golden sonra Beşiktaşlı duruşu." ifadelerini kullandı. 

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