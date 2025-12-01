01 Aralık
Fenerbahçe-Galatasaray
20:00
01 Aralık
Samsunspor-Alanyaspor
20:00
01 Aralık
A.Demirspor-Hatayspor
20:00
01 Aralık
Rayo Vallecano-Valencia
23:00
01 Aralık
Bologna-Cremonese
22:45
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
01 Aralık
Arouca-Braga
23:15

Milli yelkenci Ecem Güzel, Portekiz Grand Prix'de birinci oldu

Milli yelkenci Ecem Güzel, Portekiz Grand Prix'sinin ilk etabında ILCA 6 kadınlar sınıfını kazanarak birinci oldu.

calendar 01 Aralık 2025 14:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli yelkenci Ecem Güzel, Portekiz Grand Prix'de birinci oldu
Milli yelkenci Ecem Güzel, 8. Portekiz Grand Prix'nin ilk etabında ILCA 6 kadınlar sınıfında birinci oldu.

Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre Vilamoura'daki organizasyonda, 3 disiplinde 182 sporcu yarıştı.

Milli sporcu Ecem Güzel, ILCA 6 kadınlar kategorisinde podyumun ilk basamağında yer aldı.

ILCA 7 sınıfındaki yarışları Yiğit Yalçın Çıtak 5, Umut Eyriparmak 18., Berkay Abay 26., Kutsal Güneş Kurnaz ise 67. sırada tamamladı.

Ayrıca ILCA 6 kadınlarda Duru Alpkökin 28., ILCA 6 erkeklerde ise Ali Poyraz Özdemir 6. ve Asilkan Öğüt 40. oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
6 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
