Milli wushucu Mehmet Demirci'nin hedefi altın madalya

Kocaeli'de hayatını sürdüren ve 10 yıllık wushu kariyerinde 12 şampiyonluk yaşayan milli sporcu Mehmet Demirci, başarı çıtasını yükseltmek için ter döküyor.



Dayanıklılık, ayakta kalma, pes etmeme gibi mücadele yapısından etkilenerek 2012 yılında wushuya başlayan 25 yaşındaki Mehmet Demirci, aynı yıl Wushu Marmara Bölge Şampiyonası'nda birinci oldu. Sanda branşında başarıdan başarıya koşan genç sporcu, şimdiye kadar 9 Türkiye, 2 Balkan, bir İslami Dayanışma Oyunları şampiyonluğu, bir üniversitelerarası dünya ikinciliği elde etti.



Kocaeli Karakuşak Kulübü sporcusu Mehmet, gelecek yıl ABD'nin Teksas eyaletinde yapılacak Dünya Wushu Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor.



"Kendimi dünya şampiyonasının en favori ismi olarak görüyorum



Mehmet Demirci, AA muhabirine, wushu sanda branşının dayanıklılık, ayakta kalma, pes etmemeye yönelik olduğu için kendisini cezbettiğini söyledi.



Hayatta da olaylara karşı pes etmeyen biri olduğu için bu sporu kendisine yakın hissettiğini anlatan başarılı sporcu, şöyle devam etti:



"2012 yılında spora başladığımda daha zayıftım, daha çelimsizdim, özellikle kaslarım gelişmemişti. Spora başladıktan sonra kas yapımda gelişmeler oldu. Kendimi daha güçlü hissetmeye başladım, 2014 yılında ilk Türkiye derecemi yaptım. Milli takım kamplarının da etkisiyle bu sporda daha iyi yerlere gelmeye başladım."



Her gün antrenman yaptığını dile getiren Mehmet, "Türkiye'de 4 yıldır yenilmiyorum. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında veya ülkemizi temsil edeceğimiz uluslararası yarışmalarda başarılarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.



Mehmet Demirci, şu anda spor hayatının zirvesinde olduğunu belirterek, "2023 yılında ABD'nin Teksas eyaletinde yapılacak Dünya Şampiyonası'nda altın madalya almak istiyorum. Şu anda bütün çalışmalarım bu yönde. Kendimi şampiyonasının en favori ismi olarak görüyorum." diye konuştu.



"Onda dünya şampiyonu olma potansiyeli görüyorum"



Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Sanda Teknik Kurulu Üyesi ve Milli Takım Antrenörü Eren Koç da Mehmet'in dünya şampiyonu olma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.



Koç, Mehmet Demirci'nin wushuya çok yatkın bir sporcu olduğunu vurgulayarak, "Haftada 9 antrenman yapıyoruz. O antrenmanları saati saatine, programı programına kaçırmayan bir sporcu, antrenman disiplini olan bir sporcu." dedi.



Mehmet Demirci'nin federasyonun uluslararası şampiyonlarda en çok madalya kazanan sporcularından biri olduğuna işaret eden Koç, "Mehmet, hemen hemen bütün klasmanlarda dünya derecesi elde etti. 2023 yılında ABD'nin Teksas eyaletinde Dünya Şampiyonası yapılacak. İnşallah orada Mehmet Demirci'den altın madalya bekliyoruz." diye konuştu.



