Milli triatlet Servera, olimpiyat puanı için Güney Kore'de yarışacak

Milli triatlet Sinem Xisca Tous Servera, 5-6 Temmuz'da Güney Kore'de yapılacak Dünya Kupası'nda yarışacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli triatlet Servera, olimpiyat puanı için Güney Kore'de yarışacak
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03 Ağustos 2023 18:41
Milli triatlet Sinem Xisca Tous Servera, 5-6 Temmuz'da Güney Kore'de yapılacak Dünya Kupası'nda yer alacak.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, Busan şehrindeki Yeongdo'da gerçekleşecek yarışta kadınlar sprint kategorisinde Sinem'in de mücadele edeceği belirtildi.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmak adına kota puanı elde etmeye çalışacak Sinem'in yarışının 5 Ocak Cumartesi günü saat 07.00'a başlayacağı kaydedildi.

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