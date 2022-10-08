Milli sporculardan İtalya'da 11 altın madalya

İtalya'da düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda Türk sporcular 11 altın madalya elde etti.



Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Jesolo kentinde gerçekleştirilen organizasyon devam ediyor.



Milliler, şampiyonada full contact, low kick, light contact ve point fighting kategorilerinde yarıştı.



Yarışlar sonucunda Yakub Alperen Kaysi, Muhammet Taşkın, Yağmur Özçelik, Samed Ağdeve, Ferit Karadağlı, Neris Zeynep Karadağ, Fikriye Naz Yavuz, Sıla Kartal, Sudenaz Turan, Ada Çetiner ve Cemren Temizel altın madalya kazandı.



Organizasyon cumartesi yapılacak final müsabakalarıyla sürecek.





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