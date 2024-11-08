Milli patenci İtalya'da kürsü için 'sürat' yapacak

Kanada'da düzenlenen Sürat Pateni Dünya Turu'nda 6. olan milli sporcu Muhammet Bozdağ, kendi yaş kategorisinde yarışacağı Dünya Gençler Kupası'nda madalya şansını yüksek görüyor.
Polonya ve Macaristan'daki Kısa Kulvar Sürat Pateni Challenge Serisi 1 ve 2 yarışlarıyla ilk kez katıldığı 2024 Gangwon Kış Gençlik Olimpiyatları'nda ikincilik elde eden 17 yaşındaki milli sporcusu, branşında Türkiye'ye ilk derecelerini getirdi.
Kanada'nın Montreal şehrinde 25-27 Ekim tarihlerinde düzenlenen Sürat Pateni Dünya Turu müsabakalarında 1500 metre finalinde kendinden yaşça büyük sporcular arasında 6. olmayı başaran Muhammet Bozdağ, Erzurum'daki Yakutiye Buz Pateni Salonu'nda gelecek hafta İtalya'da düzenlenecek Sürat Pateni Dünya Gençler Kupası'nın hazırlıklarını sürdürüyor.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sürat Pateni Kulübü sporcusu Muhammet, AA muhabirine Kanada'daki müsabakalarda tecrübe kazandığını ve sporcuları analiz ettiğini söyledi.
Sporcuların yarışta nasıl kaydıklarını, nerelerde geçiş yaptıklarını ve hızlandıklarını incelediğini dile getiren milli sporcu, "Çok sayıda sporcu vardı, aralarında daha önce birçok müsabakada madalyası olan sporcular yer alıyordu. Bunların içinde en genç sporcu bendim ve daha 17 yaşındayım. Yaşıma rağmen finale yükselip 6. olmak benim için gurur ve mutluluk verici." dedi.
"Pes etmedim"
Muhammet Bozdağ, daha önce birçok uluslararası müsabakada final A ve B'ye yükseldiğini, bu yarışlarda edindiği tecrübeyle de bu sezonki Dünya Turu'nu 6. olmayı başardığını dile getirdi.
Hedeflediği başarılara ulaşamadığı yarışların ardından "pes etmediğini" ifade eden Muhammet, "Kanada'da benden yaşça büyük sporcular olduğu için yarışlara girmeden önce antrenörümle taktik uyguladık. Yaşça büyük oldukları ve onlar kadar tecrübeli olmadığım için 6. oldum. Bu yaşta büyük başarı 6. olduğum için de mutluyum. Gönül isterdi ki madalya alayım ama nasip değilmiş. Daha önümüzde bir sürü Dünya Turu müsabakaları var." diye konuştu.
İtalya'da düzenlenecek Dünya Gençler Kupası'nda madalya için "sürat" yapacağını anlatan Muhammet, sözlerini şöyle tamamladı:
"Kupaya 4 erkek, 2 kız sporcu ile katılacağız. Oradakiler bizim de yaşıtlarımız ve sürekli yarıştığımız sporcular. Hepsini tanıdığımız için heyecan yok. Katıldığımız yarışlardan tecrübelerimiz de var. O yüzden orada madalya alma şansımız yüksek. Yaşıtlarımla yarışacak olmam benim için avantaj. Büyük sporcuların arasında başarı elde ettim, onların arasında da güzel başarılar kazanmak istiyorum çünkü çok antrenman yaptık ve kendimi geliştirdim."
Polonya ve Macaristan'daki Kısa Kulvar Sürat Pateni Challenge Serisi 1 ve 2 yarışlarıyla ilk kez katıldığı 2024 Gangwon Kış Gençlik Olimpiyatları'nda ikincilik elde eden 17 yaşındaki milli sporcusu, branşında Türkiye'ye ilk derecelerini getirdi.
Kanada'nın Montreal şehrinde 25-27 Ekim tarihlerinde düzenlenen Sürat Pateni Dünya Turu müsabakalarında 1500 metre finalinde kendinden yaşça büyük sporcular arasında 6. olmayı başaran Muhammet Bozdağ, Erzurum'daki Yakutiye Buz Pateni Salonu'nda gelecek hafta İtalya'da düzenlenecek Sürat Pateni Dünya Gençler Kupası'nın hazırlıklarını sürdürüyor.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sürat Pateni Kulübü sporcusu Muhammet, AA muhabirine Kanada'daki müsabakalarda tecrübe kazandığını ve sporcuları analiz ettiğini söyledi.
Sporcuların yarışta nasıl kaydıklarını, nerelerde geçiş yaptıklarını ve hızlandıklarını incelediğini dile getiren milli sporcu, "Çok sayıda sporcu vardı, aralarında daha önce birçok müsabakada madalyası olan sporcular yer alıyordu. Bunların içinde en genç sporcu bendim ve daha 17 yaşındayım. Yaşıma rağmen finale yükselip 6. olmak benim için gurur ve mutluluk verici." dedi.
"Pes etmedim"
Muhammet Bozdağ, daha önce birçok uluslararası müsabakada final A ve B'ye yükseldiğini, bu yarışlarda edindiği tecrübeyle de bu sezonki Dünya Turu'nu 6. olmayı başardığını dile getirdi.
Hedeflediği başarılara ulaşamadığı yarışların ardından "pes etmediğini" ifade eden Muhammet, "Kanada'da benden yaşça büyük sporcular olduğu için yarışlara girmeden önce antrenörümle taktik uyguladık. Yaşça büyük oldukları ve onlar kadar tecrübeli olmadığım için 6. oldum. Bu yaşta büyük başarı 6. olduğum için de mutluyum. Gönül isterdi ki madalya alayım ama nasip değilmiş. Daha önümüzde bir sürü Dünya Turu müsabakaları var." diye konuştu.
İtalya'da düzenlenecek Dünya Gençler Kupası'nda madalya için "sürat" yapacağını anlatan Muhammet, sözlerini şöyle tamamladı:
"Kupaya 4 erkek, 2 kız sporcu ile katılacağız. Oradakiler bizim de yaşıtlarımız ve sürekli yarıştığımız sporcular. Hepsini tanıdığımız için heyecan yok. Katıldığımız yarışlardan tecrübelerimiz de var. O yüzden orada madalya alma şansımız yüksek. Yaşıtlarımla yarışacak olmam benim için avantaj. Büyük sporcuların arasında başarı elde ettim, onların arasında da güzel başarılar kazanmak istiyorum çünkü çok antrenman yaptık ve kendimi geliştirdim."