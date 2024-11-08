Milli patenci İtalya'da kürsü için 'sürat' yapacak

Kanada'da düzenlenen Sürat Pateni Dünya Turu'nda 6. olan milli sporcu Muhammet Bozdağ, kendi yaş kategorisinde yarışacağı Dünya Gençler Kupası'nda madalya şansını yüksek görüyor.Polonya ve Macaristan'daki Kısa Kulvar Sürat Pateni Challenge Serisi 1 ve 2 yarışlarıyla ilk kez katıldığı 2024 Gangwon Kış Gençlik Olimpiyatları'nda ikincilik elde eden 17 yaşındaki milli sporcusu, branşında Türkiye'ye ilk derecelerini getirdi.Kanada'nın Montreal şehrinde 25-27 Ekim tarihlerinde düzenlenen Sürat Pateni Dünya Turu müsabakalarında 1500 metre finalinde kendinden yaşça büyük sporcular arasında 6. olmayı başaran Muhammet Bozdağ, Erzurum'daki Yakutiye Buz Pateni Salonu'nda gelecek hafta İtalya'da düzenlenecek Sürat Pateni Dünya Gençler Kupası'nın hazırlıklarını sürdürüyor.Sağlık Bilimleri Fakültesi Sürat Pateni Kulübü sporcusu Muhammet, AA muhabirine Kanada'daki müsabakalarda tecrübe kazandığını ve sporcuları analiz ettiğini söyledi.Sporcuların yarışta nasıl kaydıklarını, nerelerde geçiş yaptıklarını ve hızlandıklarını incelediğini dile getiren milli sporcu,dedi.Muhammet Bozdağ, daha önce birçok uluslararası müsabakada final A ve B'ye yükseldiğini, bu yarışlarda edindiği tecrübeyle de bu sezonki Dünya Turu'nu 6. olmayı başardığını dile getirdi.Hedeflediği başarılara ulaşamadığı yarışların ardındandiye konuştu.İtalya'da düzenlenecek Dünya Gençler Kupası'nda madalya içinyapacağını anlatan Muhammet, sözlerini şöyle tamamladı: