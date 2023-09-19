Milli para yüzücü Sümeyye Boyacı'nın hayatı belgesel oldu

Avrupa ve dünya şampiyonu milli para yüzücü Sümeyye Boyacı'nın belgeseli çekildi.
Belgeselin ön gösterimi, Allianz Tower'da 26 Eylül Salı günü saat 10.00'da gerçekleştirilerek izleyiciyle buluşacak.
"Kulvar" isimli belgesel, Allianz Türkiye'nin ana sponsoru olduğu milli sporcunun ilham veren umut dolu hayat hikayesini konu alacak.
Belgeselin ön gösterimi, Allianz Tower'da 26 Eylül Salı günü saat 10.00'da gerçekleştirilerek izleyiciyle buluşacak.
"Kulvar" isimli belgesel, Allianz Türkiye'nin ana sponsoru olduğu milli sporcunun ilham veren umut dolu hayat hikayesini konu alacak.