Milli para yüzücü Sümeyye Boyacı'nın hayatı belgesel oldu

Milli para yüzücü Sümeyye Boyacı'nın belgeseli çekildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Milli para yüzücü Sümeyye Boyacı'nın hayatı belgesel oldu
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19 Eylül 2023 16:19
Avrupa ve dünya şampiyonu milli para yüzücü Sümeyye Boyacı'nın belgeseli çekildi.

Belgeselin ön gösterimi, Allianz Tower'da 26 Eylül Salı günü saat 10.00'da gerçekleştirilerek izleyiciyle buluşacak.

"Kulvar" isimli belgesel, Allianz Türkiye'nin ana sponsoru olduğu milli sporcunun ilham veren umut dolu hayat hikayesini konu alacak.

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