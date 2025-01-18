Milli masa tenisi takımı, Avrupa'da mücadele edecek!

A Milli Erkek Masa Tenisi Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli masa tenisi takımı, Avrupa'da mücadele edecek!
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18 Ocak 2025 14:37
Türkiye'nin erkek milli takımının da yer alacağı Avrupa Takımlar Masa Tenisi Şampiyonası eleme etabı maçları, 21-25 Ocak tarihlerinde Bosna Hersek'te yapılacak.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Saraybosna'da düzenlenecek organizasyona 21 takım katılacak.

Karşılaşmalarda Türkiye'yi; Talha Yiğenler, İbrahim Gündüz, Hakan Işık ve Ziver Gündüz'den oluşan takım temsil edecek.

Ekiplerin 4 gruba ayrılacağı ilk turda ilk 4'e giren 16 takım tur atlayacak. Sonraki turda da 4 gruba ayrılacak takımlardan grup birincileri, Avrupa Takımlar Masa Tenisi Şampiyonası bileti alacak.

Grup ikincileri arasındaki maçlar sonucu 2 takım daha 12-19 Ekim tarihlerinde Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenecek finallere katılma hakkı kazanacak.

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