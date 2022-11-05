Milli masa tenisçi Sibel Altınkaya, çeyrek finalde elendi

Masa tenisinde WTT Contender Turnuvası çeyrek final mücadelesinde Elizabeta Samara ile karşılaşan Sibel Altınkaya, rakibine mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli masa tenisçi Sibel Altınkaya, çeyrek finalde elendi
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05 Kasım 2022 18:33
Masa tenisinde WTT Contender Turnuvası'nda çeyrek final oynayan ilk Türk kadın masa tenisçi unvanını alan Sibel Altınkaya, bu turda Romanya'dan Elizabeta Samara'ya kaybetti.

Slovenya'da düzenlenen organizasyonda Sibel Altınkaya, Hindistan'dan ve Çekya'dan rakiplerini yenerek bu turnuvada ilk kez çeyrek finale kaldı.

Çeyrek finalde Romanya'dan Samara'yla eşleşen milli sporcu, rakibine 11-9, 11-7 ve 12-10'luk setlerle 3-0 yenildi ve madalya kazanma şansının kıyısından döndü.

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