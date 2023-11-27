Milli karatecilerden Portekiz'de 2 madalya

Karate 1 Serisi A Ligi'nin Portekiz ayağında mücadele eden Ömer Abdurrahim Özer ve Furkan Kayalı, bronz madalya kazandı.



Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, Matosinhos'da düzenlenen sezonun 5. ve son ayağı tamamlandı.



Türkiye'yi 4 ismin temsil ettiği organizasyonda, 72 ülkeden binin üstünde sporcu mücadele etti.



Erkekler kumite kategorisinde yarışan Ömer Abdurrahim Özer (67 kilo) ve Furkan Kayalı (+84 kilo) bronz madalyanın sahibi oldu.





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