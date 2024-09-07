Milli judocu İbrahim Tataroğlu, Avrupa gençler şampiyonu oldu

Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda mücadele eden İbrahim Tataroğlu, erkekler +100 kiloda altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Milli judocu İbrahim Tataroğlu, Avrupa gençler şampiyonu oldu
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07 Eylül 2024 18:30
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, Estonya'nın başkenti Tallin'deki organizasyonda bireysel müsabakalar tamamlandı.

Erkekler +100 kiloda tatamiye çıkan İbrahim, finalde karşılaştığı İspanya'dan Davit Kevlishvili'yi yenerek şampiyonluğa ulaştı.

18 yaşındaki judocu, kadınlar 48 kiloda gümüş madalya alan Zilan Ertem'den sonra Türkiye'ye şampiyonadaki 2. madalyasını getirdi.

Şampiyona, yarın yapılacak karışık takım maçlarıyla sona erecek.

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