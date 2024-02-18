Milli güreşçilerden iki madalya!

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporculardan Soner Demirtaş gümüş, Osman Göçen ise bronz madalya kazandı.



Soner, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyondaki serbest stil 74 kilo finalinde Slovakya'dan Taimuraz Salkazanov'un karşısına çıktı.



Rakibine 5-0 yenilen Soner, Avrupa şampiyonalarındaki 2'nci gümüş madalyasını elde etti. Soner, turnuva kariyerindeki madalya sayısını 8'e (3 altın, 2 gümüş, 3 bronz) yükseltti.



Serbest stil 86 kilodaki 3'üncülük maçında ise Osman Göçen ile Ukraynalı Vasyl Mykhailov karşı karşıya geldi.



Osman, minderden 8-0 galip ayrılarak 2022'den sonra bir kez daha Avrupa şampiyonasında bronz madalya elde etti.



