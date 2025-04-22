Milli cimnastikçi Emirhan Kartın'dan Katar'daki kupada bronz madalya

Milli cimnastikçi Emirhan Kartın, Katar'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, başkent Doha'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda yarışan ay-yıldızlı cimnastikçi Emirhan Kartın, erkekler atlama masasında 14.149 puanla üçüncü oldu ve bronz madalya elde etti.
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, başkent Doha'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda yarışan ay-yıldızlı cimnastikçi Emirhan Kartın, erkekler atlama masasında 14.149 puanla üçüncü oldu ve bronz madalya elde etti.