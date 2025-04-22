Milli cimnastikçi Emirhan Kartın'dan Katar'daki kupada bronz madalya

Milli cimnastikçi Emirhan Kartın, Katar'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda bronz madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli cimnastikçi Emirhan Kartın'dan Katar'daki kupada bronz madalya
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21 Nisan 2025 19:50
Son güncelleme 22 Nisan 2025 01:01
Milli cimnastikçi Emirhan Kartın, Katar'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, başkent Doha'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda yarışan ay-yıldızlı cimnastikçi Emirhan Kartın, erkekler atlama masasında 14.149 puanla üçüncü oldu ve bronz madalya elde etti.

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