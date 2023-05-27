Milli cimnastikçi Bengisu Yıldız, Bulgaristan'da bronz madalya kazandı

Milli cimnastikçi Bengisu Yıldız, Bulgaristan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda bronz madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli cimnastikçi Bengisu Yıldız, Bulgaristan'da bronz madalya kazandı
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27 Mayıs 2023 19:25
Milli Cimnastikçi Bengisu Yıldız, Artistik Cimnastik'te ülkemize madalya getirme başarısı kazandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bengisu, Varna'da düzenlenen organizasyonda serilerini sundu.

Atlama masası finalinde toplam 12.850 puan alan Bengisu, bronz madalya kazandı.

Organizasyonda Hırvat Tijana Korent 13.050 puanla birinci, Macar Greta Mayer yine 13.050 puanla ikinci oldu.

 

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