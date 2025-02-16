Milli atletler'den Balkan Şampiyonası'nda 18 madalya

Milli atletler, Balkan Salon Şampiyonası'nda 18 madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli atletler'den Balkan Şampiyonası'nda 18 madalya
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16 Şubat 2025 15:12

Türk sporcular, 29. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 6'sı altın, 18 madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda mücadele eden milli atletler, 6 altın, 4 gümüş ve 8 bronz madalya elde etti. 

Madalya alan milli atletler şunlar:

- Altın 

Erkekler 60 metre: Ertan Özkan 

Erkekler 60 metre engelli: Mikdat Sevler 

Erkekler 800 metre: Ömer Faruk Bozdağ

Erkekler 3000 metre: Salih Teksöz

4x400 metre erkek takımı: Eren Keser, İlyas Çanakçı, Berke Akçam, İsmail Nezir

Kadınlar 1500 metre: Tuğba Toptaş

- Gümüş

Erkekler 60 metre: Mustafa Kemal Ay

Erkekler sırıkla atlama: Erdem Tilki

Kadınlar 3000 metre: Bahar Yıldırım 

Kadınlar sırıkla atlama: Buse Arıkazan Çağlayan 

- Bronz 

Erkekler 60 metre engelli: Ayetullah Demir

Erkekler 400 metre: Berke Akçam

Erkekler 1500 metre: İbrahim Erata

Erkekler 3000 metre: Ayetullah Aslanhan

Erkekler üç adım atlama: Can Özüpek

Kadınlar 3000 metre: Derya Kunur

Kadınlar üç adım atlama: Kadriye Dilek Durmuş 

4x400 metre kadın takımı: Sıla Koloğlu, Elif Polat, Elif Ilgaz, Eda Nur Tulum

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