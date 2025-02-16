Milli atletler'den Balkan Şampiyonası'nda 18 madalya

Türk sporcular, 29. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 6'sı altın, 18 madalya kazandı.



Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda mücadele eden milli atletler, 6 altın, 4 gümüş ve 8 bronz madalya elde etti.



Madalya alan milli atletler şunlar:



- Altın



Erkekler 60 metre: Ertan Özkan



Erkekler 60 metre engelli: Mikdat Sevler



Erkekler 800 metre: Ömer Faruk Bozdağ



Erkekler 3000 metre: Salih Teksöz



4x400 metre erkek takımı: Eren Keser, İlyas Çanakçı, Berke Akçam, İsmail Nezir



Kadınlar 1500 metre: Tuğba Toptaş



- Gümüş



Erkekler 60 metre: Mustafa Kemal Ay



Erkekler sırıkla atlama: Erdem Tilki



Kadınlar 3000 metre: Bahar Yıldırım



Kadınlar sırıkla atlama: Buse Arıkazan Çağlayan



- Bronz



Erkekler 60 metre engelli: Ayetullah Demir



Erkekler 400 metre: Berke Akçam



Erkekler 1500 metre: İbrahim Erata



Erkekler 3000 metre: Ayetullah Aslanhan



Erkekler üç adım atlama: Can Özüpek



Kadınlar 3000 metre: Derya Kunur



Kadınlar üç adım atlama: Kadriye Dilek Durmuş



4x400 metre kadın takımı: Sıla Koloğlu, Elif Polat, Elif Ilgaz, Eda Nur Tulum



