28 Haziran
Palmeiras-Botafogo RJ
1-0UZS
28 Haziran
Benfica-Chelsea
0-1DUR
28 Haziran
Rosenborg-Viking
1-1
28 Haziran
Hoedd-Mjoendalen
3-1
28 Haziran
Kongsvinger-Raufoss
2-2
28 Haziran
Lillestroem-Sogndal
0-0
28 Haziran
Moss-Egersund
2-4
28 Haziran
Odds Ballklubb-Start
2-2
28 Haziran
Skeid-Aalesund
1-1
28 Haziran
Stabaek-Ranheim
1-2
28 Haziran
Viborg-Randers FC
0-2
28 Haziran
Club Brugge-Kortrijk
2-0
28 Haziran
Kazan-KamAZ
1-1
28 Haziran
FC Nordsjaelland-AC Horsens
2-1
28 Haziran
Hvidovre-Broendby IF
1-1
28 Haziran
Sion-Xamax
2-0
28 Haziran
Alloa Athletic-Livingston
1-3
28 Haziran
Alkmaar-Kilmarnock
2-0
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30
28 Haziran
SJK-IFK Mariehamn
4-1
28 Haziran
Haka-Ilves
0-4
28 Haziran
FC KTP-FF Jaro
3-2
28 Haziran
Oulu-VPS
2-1
28 Haziran
Vila Nova-Atletico GO
1-0
29 Haziran
Athletico Paranaense-Coritiba
0-0DA
28 Haziran
Vasteras SK-Landskrona BoIS
1-0
28 Haziran
Oergryte FF-Helsingborg
0-2
28 Haziran
GIF Sundsvall-Östersunds
1-1
28 Haziran
Trelleborgs FF-IK Oddevold
0-0
28 Haziran
Hammarby-Halmstads BK
2-0
28 Haziran
Oesters IF-Sirius
2-2

Milli atletler, Avrupa'da ilk günü 6. sırada tamamladı

Avrupa Takımlar Atletizm Şampiyonası 2. Ligi'nde mücadele eden Türkiye, Slovenya'daki organizasyonun ilk gününü 181 puanla 6. sırada tamamladı.

calendar 29 Haziran 2025 00:33 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2025 00:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli atletler, Avrupa'da ilk günü 6. sırada tamamladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Milli sporcular, Avrupa Takımlar Atletizm Şampiyonası 2. Ligi'nin ilk gününü 6. sırada tamamladı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen organizasyon, 20 disiplinde yapılan yarışmalarla başladı.

Şampiyonaya 40 sporcuyla katılan Türkiye Milli Takımı, ilk gün yarışmaları sonunda 181 puanla 6. sırada yer aldı.

Belçika, topladığı 241 puanla 16 ülkenin yarıştığı organizasyonun ilk gününü lider bitirdi. Belçika'yı, Norveç (226 puan) ve Slovenya (213,5) izledi.

Şampiyona, 29 Haziran Pazar, 17 disiplinde gerçekleştirilecek yarışmalarla sona erecek. Genel klasmanda ilk 3'e giren takımlar 1. lige yükselecek.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.