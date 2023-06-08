Milli atlet Buse Savaşkan, Finlandiya'da altın madalya kazandı

Milli atlet Buse Savaşkan, Finlandiya'da düzenlenen özel bir yarışmada yüksek atlamada birinci oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Milli atlet Buse Savaşkan, Finlandiya'da altın madalya kazandı
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08 Haziran 2023 14:29
Milli atlet Buse Savaşkan, altın madalya kazandı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Buse, başkent Helsinki'de düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi temsil etti.

1,88 metrelik atlayışıyla altın madalya kazanan Buse, en iyi derecesini de egale etti.

Buse, Polonya'da düzenlenen özel bir yarışmada da yine 1,88 metrelik atlayışıyla altın madalya kazanmıştı.

 
 
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