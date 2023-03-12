Milli atıcılar Katar'da 4. oldu

Katar'da düzenlenen Plak Atışları Dünya Kupası'nda mücadele eden milli sporcular Nedim Tolga Tunçer ile Rümeysa Pelin Kaya ikilisi, dördüncü oldu.



Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Doha'da devam eden turnuvada trap karışık takımda yarışan Nedim Tolga Tunçer ile Rümeysa Pelin Kaya ikilisi, 143 puan toplayarak bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.



Bu turda Polonya ile karşılaşan milliler, rakiplerine 6-4 mağlup oldu ve dördüncülük elde etti.



Aynı kategoride yarışan Oğuzhan Tüzün ile Safiye Sarıtürk Temizdemir ise 136 puanla 16'ncı oldu.





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