Milan, Slavia Prag'a şans tanımadan turladı!

Avrupa Ligi son 16 turunda Milan, 4-2 kazandıkları maçın rövanşında Slavia Prag 'ı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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Milan, Slavia Prag'a şans tanımadan turladı!
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14 Mart 2024 22:45
Avrupa Ligi son 16 turunda Milan, 4-2 kazandıkları maçın rövanşında Slavia Prag ile karşılaştı.

Fortuna Arena'da oynanan maçı Milan 3-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Christian Pulisic, 36. dakikada Loftus-Cheek ve 45+6. dakikada Rafael Leao kaydetti. Prag'ın golünü 84. dakikada Jurasek attı.

Slavia Prag'da Tomas Holse 20. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte ilk maçı da 4-2 kazanan Milan, adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Çeyrek final kura çekimi 15 Mart Cuma günü yapılacak. Maçlar ise 11-18 Nisan tarihlerinde oynanacak.

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