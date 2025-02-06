Milan, Roma'yı yıkarak yarı finale yükseldi

İtalya Kupası çeyrek final maçında Milan, konuk ettiği Roma'yı 3-1 yendi ve adını yarı finale yazdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Milan, Roma'yı yıkarak yarı finale yükseldi
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06 Şubat 2025 00:57
İtalya Kupası çeyrek final maçında Milan, Roma'yı konuk etti. 

Milano'daki San Siro Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı. 

Milan'a galibiyeti getiren golleri, 16 ile 42. dakikalarda Tammy Abraham ve 71. dakikada Milan'ın yeni transferi Joao Felix  kaydetti. Felix'in golünde asisti yapan isim ise bir diğer yeni transfer Santiago Gimenez oldu.

Roma'nın tek golü ise 54. dakikada Artem Dovbyk'tan geldi.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Milan, kupada adını yarı finale yazdırdı.  Roma ise turnuvaya veda eden ekip oldu. 

ZEKİ ÇELİK 11'DE BAŞLADI

Roma'da top koşturan milli futbolcu Zeki Çelik, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 45 dakika sahada kaldı.

VICTOR NELSSON 80'DE GİRDİ

Öte yandan Galatasaray'dan Roma'ya transfer olan Victor Nelsson da 80. dakikada Mats Hummels'in yerine oyuna dahil oldu.
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