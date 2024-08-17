Milan, Fofana'yı açıkladı!

İtalyan ekibi Milan, bir süredir gündemde olan Youssouf Fofana transferini resmiyete döktü.Milan, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2028 yılına kadar sürecek sözleşme imzalandığını açıkladı.İtalyan ekibi, Fofana transferi için Monaco'ya 23 milyon euro bonservis bedeli ve 2 milyon euro bonus ödeyecek.