Milan, Fofana'yı açıkladı!

Milan, Monaco'dan Fransız orta saha oyuncusu Youssouf Fofana'yı kadrosuna kattığını açıkladı. İtalyan ekibi, bu transfer için bonuslar dahil 25 milyon euro ödeyecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Milan, Fofana'yı açıkladı!
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17 Ağustos 2024 17:31
İtalyan ekibi Milan, bir süredir gündemde olan Youssouf Fofana transferini resmiyete döktü.

Milan, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2028 yılına kadar sürecek sözleşme imzalandığını açıkladı.

İtalyan ekibi, Fofana transferi için Monaco'ya 23 milyon euro bonservis bedeli ve 2 milyon euro bonus ödeyecek.



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