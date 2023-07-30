Milan bir transferi daha bitirmek üzere

Serie A ekibi Milan, Valencia forması giyen genç yıldız Yunus Musah'ı 20 milyon Euro + bonuslar karşılığında kadrosuna katmaya çok yakın.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Milan bir transferi daha bitirmek üzere
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30 Temmuz 2023 17:24
Son güncelleme 30 Temmuz 2023 17:25
Transferin hızlı takımlarından Milan bir transferi daha bitirmeye hazırlanıyor. 

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Serie A devi Milan, Valencia forması giyen orta saha oyuncusu Yunus Musah'ı 20 milyon Euro + bonuslar karşılığında kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı ekibin Valencia ile ücret konusunda anlaştığı ve oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirmek üzere Milano'ya getirip yakın zamanda da oyuncuyu kadrosuna katacağı belirtildi. 

Ayrıca Milan'ın 20 yaşındaki genç yıldız ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI 

Valencia formasını geçtiğimiz sezon 37 kez terleten Musah 2 asistlik performans sergiledi. 

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