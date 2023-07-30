Transferin hızlı takımlarından Milan bir transferi daha bitirmeye hazırlanıyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Serie A devi Milan, Valencia forması giyen orta saha oyuncusu Yunus Musah'ı 20 milyon Euro + bonuslar karşılığında kadrosuna kattı.



Kırmızı-siyahlı ekibin Valencia ile ücret konusunda anlaştığı ve oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirmek üzere Milano'ya getirip yakın zamanda da oyuncuyu kadrosuna katacağı belirtildi.



Ayrıca Milan'ın 20 yaşındaki genç yıldız ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.



GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI



Valencia formasını geçtiğimiz sezon 37 kez terleten Musah 2 asistlik performans sergiledi.



