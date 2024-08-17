Milan, 90+5'te 1 puanı kurtardı

İtalya Serie A'nın ilk haftasında Milan ile Torino karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi.
Torino, 30. dakikada Malick Thiaw'ın kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Duvan Zapata, 68. dakikada skoru 2-0'a getirdi.
Milan, yeni golcüsü Alvaro Morata'nın 89 ve Noah Okafor'un 90+5. dakikada attığı gollerle 1 puanı kurtardı.
Bu sonucun ardından iki takım da 1'er puan aldı.
Milan, gelecek hafta Parma'ya konuk olacak. Torino ise sahasında Atalanta'yı ağırlayacak.
Torino, 30. dakikada Malick Thiaw'ın kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Duvan Zapata, 68. dakikada skoru 2-0'a getirdi.
Milan, yeni golcüsü Alvaro Morata'nın 89 ve Noah Okafor'un 90+5. dakikada attığı gollerle 1 puanı kurtardı.
Bu sonucun ardından iki takım da 1'er puan aldı.
Milan, gelecek hafta Parma'ya konuk olacak. Torino ise sahasında Atalanta'yı ağırlayacak.
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