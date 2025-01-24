THY EuroLeague'in 23. haftasında Monaco deplasmanda Virtus Bologna'yı 86-80 mağlup etti.



Son çeyrekte rakibine 30-18 üstünlük kurarak geriden gelen Monaco, mücadeleyi 80-86 önde tamamladı. Böylelikle Monaco bu sezon 14. galibiyetini elde ederken Virtus Bologna 16. kez mağlup oldu.



Monaco'da Mike James 24 sayıyla takımını galibiyete taşırken Matthew Strazel 14 sayıyla destek sağladı. Donatas Motiejunas 14 dakikada 11 sayıyla sürelerini iyi değerlendirdi. Alpha Diallo 10 sayı, Jaron Blossomgame 8 sayı attı. Nick Calathes ise 21 dakika 0 sayı – 3 asist ile maçı bitirdi.



Virtus Bologna'da Tornike Shengelia 15 sayıyla takımının en skoreri oldu. Alessandro Pajola 14 sayıyla oynarken Marco Belinelli rakip potaya 11 sayı bıraktı. Rayjon Tucker 10 sayı, Isaia Cordinier 8 sayı kaydetti.



