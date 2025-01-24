Mikautadze'den Galatasaray yanıtı!

Lyon forması giyen Georges Mikautadze, Galatasaray'la ilgili gelen sorunun ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mikautadze'den Galatasaray yanıtı!
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24 Ocak 2025 00:22
Lyon forması giyen ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Georges Mikautadze, Fenerbahçe maçı sonrası sarı-kırmızılılar için gelen soruya yanıt verdi.

Gürcü futbolcu, İngilizce olarak gelen, "Galatasaray'dan teklif aldın mı?" sorusunun ardından, "İngilizce bilmiyorum" yanıtını verdi.

Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Mikautadze en azından sezon sonuna kadar bizimle kalacak" yanıtını verdi.

Lyon'da bu sezon 26 maçta süre bulan Mikautadze, 8 gol attı ve 1 asist yaptı.

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