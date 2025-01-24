Mikautadze'den Galatasaray yanıtı!

Lyon forması giyen ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Georges Mikautadze, Fenerbahçe maçı sonrası sarı-kırmızılılar için gelen soruya yanıt verdi.
Gürcü futbolcu, İngilizce olarak gelen, "Galatasaray'dan teklif aldın mı?" sorusunun ardından, "İngilizce bilmiyorum" yanıtını verdi.
Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Mikautadze en azından sezon sonuna kadar bizimle kalacak" yanıtını verdi.
Lyon'da bu sezon 26 maçta süre bulan Mikautadze, 8 gol attı ve 1 asist yaptı.
Gürcü futbolcu, İngilizce olarak gelen, "Galatasaray'dan teklif aldın mı?" sorusunun ardından, "İngilizce bilmiyorum" yanıtını verdi.
Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Mikautadze en azından sezon sonuna kadar bizimle kalacak" yanıtını verdi.
Lyon'da bu sezon 26 maçta süre bulan Mikautadze, 8 gol attı ve 1 asist yaptı.
"Galatasaray'dan teklif aldın mı?"
Georges Mikautadze: "İngilizce bilmiyorum." pic.twitter.com/dmTgYcjhKB
— Sporxtv (@sporxtv) January 23, 2025