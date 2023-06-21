Miha Zajc için İtalya'dan talip

Atalanta, Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Miha Zajc için İtalya'dan talip
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21 Haziran 2023 15:58
Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren isimlerden biri olan Miha Zajc'a İtalya'dan talip çıktı.

İtalyan basınında yer alan habere göre, yeni bir orta saha oyuncusu arayan Atalanta'nın, Sloven oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.

Miha Zajc, daha önce İtalya'da Empoli ve Genoa formaları giymişti.

Öte yandan Fenerbahçe de, Zajc ile yeni sözleşme için görüşmelerine devam ediyor.

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 34 maçta sahaya çıkan Miha Zajc, 5 gol attı ve 4 asist yaptı.

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