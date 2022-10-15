Miha Zajc geri dönüyor

Fenerbahçe'de, AEK Larnaca maçının kadrosunda yer almayan Miha Zajc'ın MKE Ankaragücü karşılaşmasında takımdaki yerini alabileceği öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Miha Zajc geri dönüyor
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15 Ekim 2022 14:40
Fenerbahçe'de son haftalarda peş peşe yaşanan sakatlıklar can sıkmıştı.

Ağrıları nedeniyle Kıbrıs Rum Kesimi'ne götürülmeyen Miha Zajc'ın pazartesi günkü MKE Ankaragücü maçında takımdaki yerini alabileceği öğrenildi.

Sakatlıkları bulunan Joshua King ve Luan Peres'in dönme ihtimali bulunuyor. Bu ikili, hafta sonundaki idmanlarda sıkıntı yaşamazsa, Ankaragücü maçında formalarına kavuşabilir.

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