Miha Zajc geri dönüyor

Fenerbahçe'de son haftalarda peş peşe yaşanan sakatlıklar can sıkmıştı.
Ağrıları nedeniyle Kıbrıs Rum Kesimi'ne götürülmeyen Miha Zajc'ın pazartesi günkü MKE Ankaragücü maçında takımdaki yerini alabileceği öğrenildi.
Sakatlıkları bulunan Joshua King ve Luan Peres'in dönme ihtimali bulunuyor. Bu ikili, hafta sonundaki idmanlarda sıkıntı yaşamazsa, Ankaragücü maçında formalarına kavuşabilir.
Ağrıları nedeniyle Kıbrıs Rum Kesimi'ne götürülmeyen Miha Zajc'ın pazartesi günkü MKE Ankaragücü maçında takımdaki yerini alabileceği öğrenildi.
Sakatlıkları bulunan Joshua King ve Luan Peres'in dönme ihtimali bulunuyor. Bu ikili, hafta sonundaki idmanlarda sıkıntı yaşamazsa, Ankaragücü maçında formalarına kavuşabilir.
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