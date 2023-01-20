Michael Frey, Schalke'ye transfer oldu

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Michael Frey, sürpriz bir transfere imza attı.



Bundesliga ekiplerinden Schalke 04, 28 yaşındaki İsviçreli golcünün Belçika ekibi Antwerp'ten sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı. Açıklamada, sözleşmede sezonunda satın alma opsiyonunun da yer aldığı ifade edildi.



Geçen sezon Antwerp formasıyla çıktığı 46 maçta 24 gol 4 asist kaydederek dikkat çeken Frey, bu sezon ise 11'i ilk 11 olmak üzere 23 resmi maça çıktı ve 9 atma başarısı gösterdi.









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