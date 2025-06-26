Miami Heat, The Athletic'ten Anthony Slater'a göre Golden State Warriors forveti Jonathan Kuminga'ya ciddi ilgi gösteren takımlar arasında yer alıyor.Kuminga bu yaz sınırsız serbest oyuncu olacak. 2024–25 sezonunda 47 maçta 15.3 sayı, 4.6 ribaund ve %45.4 şut yüzdesiyle oynayan 22 yaşındaki oyuncu, ocak ayında 20.6 sayı ortalamasıyla dikkat çekmişti.Kuminga, sezon boyunca rolünün belirsizliğinden şikâyetçi olmuştu:Miami, sezonu 37–45 ile 10. sırada tamamladı ve Cleveland karşısında ilk turda elendi. Takımın skor üretimindeki yetersizlik, Kuminga gibi dinamik ve atletik bir ismi hedefe yerleştirdi.Brooklyn Nets de Kuminga ile ilgilense de son hamleleri sonrası maaş sınırı açısından hareket alanı daraldı. Warriors ise genç oyuncuyu elde tutmak mı yoksa sign-and-trade yoluna mı gitmek gerektiğini değerlendiriyor.