TFF AÇIKLADI; İSTİFA KABUL EDİLDİ!

Son dönemde artan hakem tartışmalarının ardından Merkez Hakem Kurulu'nda istifa gelişmesi yaşandı.MHK Başkanı Sabri Çelik ciddi şekilde eleştirilirken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasında ayrılık kararı alındı.Cumartesi günü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, MHK Başkanı Sabri Çelik'in istifasını istedi. Bu talep sonrasında Sabri Çelik istifa dilekçesini yazdı. Sabri Çelik'in istifa dilekçesi kabul edildi.Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, başkan Mehmet Büyükekşi'nin istifaları kabul ettiği duyuruldu. İşte o açıklama..."Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bugün TFF'nin Levent binasında bir araya gelmiştir. Görüşmede Sabri Çelik, MHK üyeleri ile birlikte istifasını TFF Başkanı'na sunmuş; TFF Başkanı tarafından Sabri Çelik ve MHK üyelerinin istifasını kabul edilmiştir. Bu karar, TFF Yönetim Kurulu tarafından da onaylanmıştır.Sayın Sabri Çelik ve Merkez Hakem Kurulu üyelerinin her biri Türk hakemliğinin gelişmesi için katkılar vermiştir. Kendilerine bu gayretlerinden ötürü teşekkür eder, başarılar dileriz.Türkiye Futbol Federasyonu, yeni MHK Başkanı ve üyelerinin belirlenmesi için çalışmalara başlamış olup, gelişmeleri en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacaktır."