Mesut Özil: "Benim için bir onur"

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mesut Özil, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Mesut Özil: 'Benim için bir onur'
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10 Aralık 2021 15:27
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, sosyal medya hesabından Jay Jay Okocha ile fotoğrafını paylaştı.

Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt ile oynadığı maçtan önce Nijeryalı eski futbolcu ile bir araya geldiği anların fotoğrafını paylaşan tecrübeli yıldız, "Çocukluğumun idollerinden biri Okocha ile buluşmak benim için bir onur" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'in paylaşımı şu şekilde;




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