Mesut Özil: 'Benim için bir onur'

What an honour to meet one of my childhood idols: Jay Jay Okocha 🇳🇬🔟💛💙 It's been great talking to you my friend 👍🏼 #M1Ö pic.twitter.com/d7XXvIDJrf



— Mesut Özil (@MesutOzil1088) December 10, 2021

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, sosyal medya hesabından Jay Jay Okocha ile fotoğrafını paylaştı.Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt ile oynadığı maçtan önce Nijeryalı eski futbolcu ile bir araya geldiği anların fotoğrafını paylaşan tecrübeli yıldız, "Çocukluğumun idollerinden biri Okocha ile buluşmak benim için bir onur" ifadelerini kullandı.