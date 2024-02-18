LaLiga'nın 25. haftasında Ruben Baraja'nın ekibi Valencia ile Quique Sanchez Flores'in yönetimindeki Sevilla karşı karşıya geldi.
Mestalla Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 berabere tamamlandı.
Valencia'da milli oyuncu Cenk Özkaçar, maçı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonuçla birlikte Valencia puanını 36'ya yükseltirken, Sevilla 24 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Valencia deplasmanda Granada'ya konuk olurken, Sevilla lider Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak.
Mestalla Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 berabere tamamlandı.
Valencia'da milli oyuncu Cenk Özkaçar, maçı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonuçla birlikte Valencia puanını 36'ya yükseltirken, Sevilla 24 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Valencia deplasmanda Granada'ya konuk olurken, Sevilla lider Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak.