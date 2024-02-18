Mestalla'da sessiz maç

LaLiga'nın 25. haftasında Valencia ile Sevilla 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mestalla'da sessiz maç
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Şubat 2024 01:02
LaLiga'nın 25. haftasında Ruben Baraja'nın ekibi Valencia ile Quique Sanchez Flores'in yönetimindeki Sevilla karşı karşıya geldi.

Mestalla Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 berabere tamamlandı.

Valencia'da milli oyuncu Cenk Özkaçar, maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Valencia puanını 36'ya yükseltirken, Sevilla 24 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Valencia deplasmanda Granada'ya konuk olurken, Sevilla lider Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery