2018 Dünya Kupası'nın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Lionel Messi, turnuvanın sona ermesinin ardından da Rusya'da gündemden düşmüyor.Lionel Messi'nin akreditasyon kartı, Rusya'da bir web sitesi üzerinden satışa çıkarıldı.Arjantinli yıldız Messi'nin akreditasyonunu alan bir kişi, bunu paraya çevirmeye karar verdi.Web sitesi üzerinden satışa sunulan Messi'nin imzalı akreditasyonu için 9 bin euro talep edildi.