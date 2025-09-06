Mert Hakan Yandaş'dan sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Emre Belözoğlu'nun doğum gününü kutlamak için Instagram canlı yayınına katıldı.
31 yaşındaki orta saha, canlı yayında sakatlığı hakkında açıklama yaptı.
Sakatlığının geçmesine az bir süre olduğunu belirten Yandaş, "Sakatlığım çok az kaldı. Allah'a şükür geçmek üzere." ifadelerini kullandı.
Mert Hakan Yandaş, sakatlığı nedeniyle bu sezon hiç forma giyemedi.
