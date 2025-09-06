06 Eylül
Letonya-Sırbistan
0-1
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
0-5
06 Eylül
İngiltere-Andora
2-0
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
2-2
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
1-0
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
0-6
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
1-0
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
0-184'
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
3-0
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
3-1
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
3-2
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
2-2
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
4-2
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
2-3
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
1-0
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
2-0
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Mert Hakan Yandaş'dan sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Emre Belözoğlu'nun doğum gününü kutlamak için katıldığı Instagram canlı yayınında sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

calendar 06 Eylül 2025 22:37 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2025 22:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Emre Belözoğlu'nun doğum gününü kutlamak için Instagram canlı yayınına katıldı.

31 yaşındaki orta saha, canlı yayında sakatlığı hakkında açıklama yaptı.

Sakatlığının geçmesine az bir süre olduğunu belirten Yandaş, "Sakatlığım çok az kaldı. Allah'a şükür geçmek üzere." ifadelerini kullandı. 

Mert Hakan Yandaş, sakatlığı nedeniyle bu sezon hiç forma giyemedi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
