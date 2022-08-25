Mert Hakan, Avrupa'ya golle başladı

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş, bu sezon ilk Avrupa maçında golle tanıştı.
Sezon başında yaşadığı sakatlık sebebiyle ilk resmi maçına bu hafta ligde Adana Demirspor'a karşı çıkan Mert Hakan Yandaş, 30 dakika süre almıştı.
Austria Wien maçının 77. dakikasında oyuna dahil olan Mert Hakan, maça dahil olduktan 2 dakika sonra ilk golünü de atmayı başardı.
Sezon başında yaşadığı sakatlık sebebiyle ilk resmi maçına bu hafta ligde Adana Demirspor'a karşı çıkan Mert Hakan Yandaş, 30 dakika süre almıştı.
Austria Wien maçının 77. dakikasında oyuna dahil olan Mert Hakan, maça dahil olduktan 2 dakika sonra ilk golünü de atmayı başardı.
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