Mert Günok'tan Rize'de 5 kurtarış!

Beşiktaş forması giyen Mert Günok, Rizespor karşılaşmasına damga vurdu.
Milli file bekçisi, 18 dakikada Ali Sowe'a 3 müsait pozisyonda geçit vermedi. Mert Günok, özellikle 15. dakikada Ali Sowe'un vuruşunda yakın mesafeden yaptığı kurtarışla dikkat çekti.
İkinci yarıda da performansını devam ettiren deneyimli kaleci, karşılaşmayı 5 kurtarışla tamamladı.
Milli file bekçisi, 18 dakikada Ali Sowe'a 3 müsait pozisyonda geçit vermedi. Mert Günok, özellikle 15. dakikada Ali Sowe'un vuruşunda yakın mesafeden yaptığı kurtarışla dikkat çekti.
İkinci yarıda da performansını devam ettiren deneyimli kaleci, karşılaşmayı 5 kurtarışla tamamladı.
❌MERT GÜNOK pic.twitter.com/PHRDOSDkFa
— Sporxtv (@sporxtv) January 3, 2025