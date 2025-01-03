Mert Günok'tan Rize'de 5 kurtarış!

Beşiktaş forması giyen Mert Günok, Rizespor maçını 5 kurtarışla tamamladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Mert Günok'tan Rize'de 5 kurtarış!
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03 Ocak 2025 20:28
Son güncelleme 03 Ocak 2025 22:11
Beşiktaş forması giyen Mert Günok, Rizespor karşılaşmasına damga vurdu.

Milli file bekçisi, 18 dakikada Ali Sowe'a 3 müsait pozisyonda geçit vermedi. Mert Günok, özellikle 15. dakikada Ali Sowe'un vuruşunda yakın mesafeden yaptığı kurtarışla dikkat çekti.

İkinci yarıda da performansını devam ettiren deneyimli kaleci, karşılaşmayı 5 kurtarışla tamamladı.



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