Mersin Spor, sahasında hata yapmadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Mersin Spor, konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i normal süresi 95-95 eşitlikle geçilen maçın uzatma bölümünde 111-108 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mersin Spor, sahasında hata yapmadı
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26 Ocak 2025 18:50

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Mersin Spor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i konuk etti.

Servet Tazegül Salonu'nda oynanan mücadeleyi Mersin Spor, normal süresi 95-95 eşitlikle geçilen maçın uzatma bölümünde 111-108 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Hüseyin Çelik, Alper Özgök, Kerem Yılmaz

Mersin Spor: Olaseni 17, Cobbs 12, Pineiro 24, Emre Tanışan 4, Cruz 14, Efianayi 20, Kartal Özmızrak 5, Kairys 9, Canberk Kuş 6, Tevfik Akdamar 

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Bleijenbergh 28, Newman 25, Egemen Güven 8, McLemore 6, Moody 4, Arca Tülüoğlu, Cook 11, Berke Aygündüz 2, Vanwijn 13, Egehan Arna 11

1. Periyot: 23-27

Devre: 52-55

3. Periyot: 67-75

Normal süre: 95-95

Beş faulle çıkan: 39.00 Bleijenbergh (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket) 

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