04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Mersin Basket hazırlıklarını sürdürüyor

Mersin Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı'nın yeni sezon hazırlıkları tam gaz sürerken, takıma yeni katılan isimlerin de yer aldığı hazırlıkların, kadronun birbirini tanıması ve ilerlemesi açısından önemli olduğunu söyleyen Başantrenör Can Sevim, oyuncuların günden güne hedeflenen aşamaya geldiğini kaydetti.

calendar 04 Eylül 2025 13:16
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Mersin Basket hazırlıklarını sürdürüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden MSK Erkek Basketbol Takımı, Antalya'da gerçekleştirilen hazırlık kampının ardından kente döndü.

Yeni sezon hazırlıklarına Servet Tazegül Spor Salonu'nda Başantrenör Can Sevim yönetiminde devam eden Carettalar hırs ve azimleri ile göz dolduruyor.

Hazırlık kampının oldukça verimli geçtiğini söyleyen Başantrenör Can Sevim, oyuncuların yüzde 100 kapasite ile antrenmanlarda yer almalarını sağladıklarını aktardı. Hazırlık kamplarının takımın kimyasının oluşturulmasının yanı sıra hem birliktelik hem de sistemin oturması açısından önem arz ettiğini vurgulayan Sevim, Antony Cowan Jr. ve Jack White'ın gecikmeli de olsa takıma katılması ile daha fazla oyuncuyla antrenman yapma şansı yakaladıklarını dile getirdi. İlerleyen günlerde tüm oyuncuların katılımı ile çok daha verimli antrenmanlar yapmayı planladıklarını belirten Sevim, takımının şu ana kadarki ilerlemesinden memnun olduğunu söyledi.

Oyuncuların birbirini tanıması, aynı çizgide hareket edebilmesi ve sahaya tam potansiyellerini yansıtabilmeleri için çalışmaların sürdürüldüğünü dile getiren Başantrenör Can Sevim, Zenith Basketball ile oynanan hazırlık maçının da bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Sevim, "Bunlar için daha zamana ihtiyacımız var ama istek, mücadele ve maçı bırakmama açısından gerçekten çok değerli bir maçtı. Her ne kadar sistemimiz oturmadıysa da oyuncularımızın çok potansiyeli olduğunu ve çok rahat skor yaratabileceklerini de gördük. Sistem oturdukça işlerin daha kolay olacağını kendileri de fark ettiler. Bence bizim için iyi bir testti" diye konuştu.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
